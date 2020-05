Sidequest – Die Gaming-News vom 3. Mai 2020

Mit dem Beginn des neuen Monats haben wir eine ereignisreiche Woche hinter uns. Natürlich gibt es wie gewohnt die neuen Spiele in den Abo-Services Games with Gold und PS Plus, aber auch einige Ankündigungen bedingt durch die aktuelle Pandemie-Situation. So veranstaltet Geoff Keighly das Summer Game Fest, Square Enix bietet ein spezielles JRPG-Paket für den guten Zweck an und Nintendo wird wahrscheinlich keine Direct abhalten. Die große Ankündigung der Woche ist aber mit Sicherheit Assassins Creed Valhalla, welches uns ins Zeitalter der Wikinger schickt. Diese und weitere News gibt es wie immer in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest