YANA – Auch Riot Games beim Event vertreten

Vor kurzem haben wir schon von dem Gaming-Event YANA berichtet, nun kommen weitere Unternehmen in das Line-Up.

Teamfight Tactics für den guten Zweck!

Durch AFK Creators präsentiert, werden acht der besten Teamfight Tactics Streamer in einem Best of Two Show-Match gegeneinander antreten. Einnahmen die über dieses Event gemacht werden, gehen als Spende an die Children’s Society. “Chicken Dinner at Home” heißt das Event, welches Tencent Games und die PUBG Corporation veranstalten. Ein vierstündiger Livestream wird zusammen mit Top-Influencern von PUBG Mobile ausgestrahlt. Zudem wird ein Fortnite Squad-Turnier verrichtet, mit Rugby-Profispielern aus jedem Premiership Club, die sich mit Pro Fortnite-Spielern und Fans zusammenschließen. Kommentiert wird das ganze von Austin Healey und Ben Kay. YANA wird diesen Samstag, also den 2. Mai auf Twitch und Facebook Gaming ausgestrahlt werden. Den kompletten Sendeplan findet ihr auf YANA.gg. Auf dieser Seite könnt ihr euch auf für die verschiedenen Events anmelden und vielleicht mit ein paar Profis zusammen zocken.

Quelle: YANA