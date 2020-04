Little Town Hero – Neues Spiel der Pokémon-Macher hat nun ein Datum

Game Freak ist den meisten von euch wohl eher durch das Pokémon-Franchise bekannt. Nun kommt das Studio mit einem etwas anderen Titel um die Ecke!

Little Town Hero erscheint im Juni!

Schon am 26. Juni könnt ihr euch, mit dem Helden Axe, in den Kampf stürzen. In rundenbasierten Kämpfen, müsst ihr euer kleines Dorf vor bösen Eindringlingen beschützen. Den Pokémon Art-Style kann man einfach nicht übersehen. Der schöne Soundtrack wurde von Toby Fox erstellt, der durch Undertale bekannt sein sollte. Schon dort hat er neben dem Spiel, auch den Soundtrack komponiert. Das Spiel kommt sowohl für die Nintendo Switch, also auch für PlayStation 4 auf den Markt. Die “Big Idea”-Edition kommt mit dem Spiel, ein Artbook, ein Lapel-Pin-Set und dem offiziellen Soundtrack um die Ecke. Für Besitzer der Switch-Version, legt der Entwickler noch ein Extra-Poster oben drauf. Was denkt ihr von dem Spiel? Wird Game Freak damit Erfolg haben oder sich lieber weiterhin um die Pokémon-Spiele kümmern?

NIS America Little Town Hero Big Idea Edition (Nintendo Switch) Charmante Einwohner: Freunde dich mit den Stadtbewohnern an, um ihre Unterstützung zu erhalten und weitere Techniken für den Kampf freizuschalten

Genieße das Leben in dieser kleinen Stadt mit einem wunderschönen Soundtrack von Toby Fox (UNDERTALE) und dem gefeierten Kunststil von GAME FREAK

Nimm das: Verwende verschiedene Techniken, um die Gegner zu überlisten

Die Big Idea Edition enthält zusätzlich "Life in the Village" ArtBook, "Izzit? Dazzit?" Poster, "Defender Duo" Lapel Pin Set + Soundtrack-CD

