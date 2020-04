Animal Crossing: New Horizons – Die Mai-Feierei steht an

Der 01. Mai 2020 steht an und natürlich lässt es sich Animal Crossing: New Horizons nicht nehmen, an der Feierei teilzuhaben. Kurz zuvor gab es das erste große Update für die beliebte Lebenssimulation auf der Nintendo Switch, welche mit einigen coolen Neuerungen aufwarten konnte.

Das Event wird pünktlich zum ersten Mai freigeschaltet und bringt euch ein spezielles, exklusives Meilenticket. Was ihr damit anstellen könnt und welche spannenden Dinge die Mai-Feierei noch für euch bereithält, erfahrt ihr hier.

So feiert ihr den Mai in Animal Crossing: New Horizons

Das Event läuft vom 01. Mai 2020 – 07. Mai 2020. Innerhalb dieser Zeit erhaltet ihr ein Mai-Feierei-Meilenticket, welches ihr am Flughafen einlösen könnt. Dadurch gelangt ihr auf eine Insel, die mal ganz anders aussieht, als die Inseln die man bisher so erreicht hat. Was genau ihr dort tun könnt, verrät Nintendo noch nicht genau, allerdings kann man anhand des angehangenen Trailers erste Vermutungen anstellen.

Desweiteren treffen alteingesessene Animal Crossing Spieler während des Events auf einen alten Bekannten. Es handelt sich im den Karo-Pulli-tragenden Kater Olli. Welche Rolle er bei der Mai-Feierei spielt, wird uns noch nicht verraten.

Quelle: Tom Nook via Twitter