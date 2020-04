PS Plus – Spiele für Mai offiziell bekannt gegeben

Endlich ist es soweit. Sony gab heute bekannt, welche “kostenlosen” Spiele ab Mai für PS Plus Nutzer zur Verfügung stehen. Bereits vor einigen Tagen kam ein Leak zu dem Thema auf. Dort war die Rede von Dark Souls Remastered und Dying Light. Nun kommt es aber doch ganz anders und der Leak entpuppt sich als glatter Fake.

PS Plus kommenden Monat mit zwei Simulationen

Stattdessen wurden zwei völlig andere Spiele entüllt. Zum einen bestätigte Sony den Landwirtschafts-Simulator 19. Dort kann sich der innere Farmer in euch austoben und seine eigene Landwirtschaft betreiben. Simulationslastig ist auch der zweite Titel für Playstation Plus. Mit Cities: Skylines könnt ihr eure eigene Stadt im Stile früherer Sim City Games kreieren. Dabei entsteht auch euer eigenes kleines Öko-System, an dem viele Parameter hängen. Wie die PS4-Fassung in unserem Test abgeschnitten hat, könnt ihr hier nachlesen. Ab dem 05. Mai stehen diese Spiele zur Verfügung. Bis dahin solltet ihr euch beeilen und euch noch Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 sichern. Dies sind die PS Plus Spiele des Monats April. Um in den Genuss dieser beiden Spiele zu kommen benötigt man ein Playstation Plus Abo, welches man wahlweise für ein, drei oder gleich zwölf Monate kaufen kann. Die über PS Plus erworbenen Games sind allerdings nur spielbar, sofern man auch eine aktive PS Plus Mitgliedschaft hat.

Quelle: Playstation Blog