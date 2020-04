Dying Light Hellraid – Neuer DLC kommt im Sommer

Ein Nachfolger ist zwar bereits in den Startlöchern, doch mit Dying Light Hellraid bekommt auch das Original noch einmal Nachschub.

Dying Light Hellraid bringt die Zombies zurück

Schon sechs Jahre ist es her, dass Techland auf der E3 2014 ein neues Projekt unter dem Namen Hellraid, vorgestellt hatten. In einer dunklen Fantasywelt solltet ihr es dabei mit jeder Menge Untoter zu tun bekommen.

Die Arbeit an den DLCs für Techlands Zombie Hit beanspruchte das Team aber so sehr, dass man die Arbeit an dem Titel einstellte. Jetzt ist das Projekt allerdings wieder da und zwar in Form eines neuen DLC.

Demnach finden die Bewohner des Unterschlupfs, einen seltsamen Spielautomaten im Keller des Gebäudes. Zur Unterhaltung bringen sie ihn nach oben, ohne zu wissen was dieser Spielautomat wirklich ist.

Der neue DLC wird euch eine neue Dungeon Map voll mit neuen Feinden bringen, die ihr mit einer Vielzahl neuer Waffen ausschalten müsst. Natürlich könnt ihr auch hier allein oder im Koop, mit Freunden erleben.

Einen ersten Trailer gibt es auch schon, leider bisher aber ohne genaues Datum oder einen konkreten Preis. Erscheinen wird der DLC aber auf allen Plattformen.

Quelle: dyinglightgame.com