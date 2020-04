Remnant From the Ashes – “Swamps of Corsus”-DLC ab jetzt auf PC

Für Remnant From the Ashes, steht ab heute der neue DLC Swamps of Corsus, zum Download bereit. Auch als Bundle ist dies für Steam verfügbar.

PlayStation und Xbox folgen!

Konsolen-Besitzer brauchen keine Angst haben, denn der DLC wird am 4. Juli auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mit dem neuen Überlebensmodus, kämpft ihr in Rogue-like-Manier um euer Überleben. Ihr startet zu Beginn nur mit einer Pistole, etwas Altmetall und ohne Rüstung. Dabei reist ihr willkürlich durch die Biome und kämpft gegen Gegnerhorden. Das DLC erweitert das Spiel mit einer neuen Zone, Bosse, Quests und und und. Wer im Überlebensmodus oder auf dem Schwierigkeitsgrad “Schwer” und “Albtraum” Bosse bezwingt, erhält Glühfragmente die für neue Rüstungsteile und Rüstungsskins eingetauscht werden können. Das DLC könnt ihr euch für 9,99 € sichern oder das Bundle für 44,99 € auf Steam. Zudem wird das Bundle vom 28. April bis zum 3. Mai mit 40 % Rabatt, auf Steam verfügbar sein. Holt ihr euch den DLC?

Quelle: Perfect Wordd Entertainment via Pressemeldung