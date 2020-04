Sidequest – Die Gaming-News vom 26. April 2020

Die Sidequest wird diese Woche mal wieder von einer Menge Gerüchte beherrscht. So soll angeblich ein Remaster von Call of Duty Modern Warfare 3 in Arbeit sein, so wie bereits mit den Vorgängertiteln vorgegangen wurde. Auch die Metroid Prime Trilogy lässt von sich hören, angeblich kommt sie auf die Switch. Fans warten bereits seit der Anküdigung von Metroid Prime 4 auf einen möglichen Port der Trilogie. Zudem soll schon bald ein neues Assassin’s Creed angekündigt werden, welches uns diesmal ins Zeitalter der Wikinger schickt. Neben etlichen Gerüchten gibt es zudem noch Updates für Super Mario Maker 2 und Animal Crossing New Horizons, einen DLC für Dragonball Z Kakarott und eine Streamaktion namens You Are Not Alone. Diese und weitere Themen besprechen wir wie immer in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest