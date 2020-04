YANA – Gaming-Event startet am 2. Mai

Das Gaming-Event Yana (#youarenotalone), soll Menschen durch Videospiele zusammenbringen. Der 12-stündige Stream wird auf Facebook Gaming und Twitch übertragen. Starten wird das Event am 2. Mai von Mittag bis Mitternacht.

E-Sports Profis mit am Start!

Bei FIFA 20 werden E-Sports-Teams wie AS Roma, Fnatic, Brøndby IF und Ninjas in Pyjamas, auf der PlayStation 4 gegeneinander antreten. Für das Event wurde zudem ein Minecraft-Server für die Java-Version erstellt, auf dem ihr kleine Mini-Spiele zocken könnt. Den Link zum Server findet ihr hier. Bei Rainbow Six Siege habt ihr die Möglichkeit gemeinsam mit Leon Giddens von Team Secret oder Leke Kendrew von Natus Vincere, in einem Best-pf-one mitzuspielen. Auch Wargaming ist mit am Start und wird mit einigen Influencern, ihren einstündigen Livestream moderieren, indem ihr einige Keys gewinnen könnt. Das war noch nicht alles, denn auch Fortnite, Football-Manager 2020, Just Dance und noch mehr wird an diesem Tag gezockt. Möglich gemacht wurde das ganze durch Partner wie Barclays, Facebook Gaming und Ubisoft, die an dem Projekt mitwirken. Wenn ihr mehr zu dem Event erfahren wollt, denn klickt auf diesen Link.

Quelle: YANA via Pressemeldung