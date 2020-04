Call of Duty Mobile – 1 Mio Preisgeld beim World Championship 2020

Activision veranstaltet zusammen mit Sony Mobile ein Call of Duty World Championship, mit einem Preisgeld von 1 Millionen US-Dollar.

Start erfolgt schon Ende April!

Bereits am 30. April startet das Turnier und gibt auf die Chance auf das Preisgeld, sondern auch auf exklusive Items. Die Items werden exklusive kosmetische Objekten sein, die ihr in der CoD Mobile verwenden könnt. Voraussetzung für das Turnier sind unter anderem der Rang “Veteran” oder höher im Multiplayer, sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Zudem müsst ihr in einem der Turnierländer ansässig und nicht negativ im Spiel aufgefallen sein. Wenn das kein Problem für euch darstellt, dann sollte euch nichts mehr im Weg stehen. Sony hat speziell für diese Veranstaltung ihr Xperia 1 || (Mark 2) auf Call of Duty Mobile optimiert. Die genauen Spielregeln und Voraussetzungen habe ich euch hier verlinkt. Das Spiel ist sowohl auf Android als auch iOS verfügbar. Werdet ihr am Turnier teilnehmen oder bleibt ihr lieber bei der klassischen Variante auf dem PC oder Konsole?

Quelle: Activision via Pressemeldung