Dragon Ball Z Kakarot – Termin für ersten DLC steht fest

Das Open-World-Abenteuer Dragon Ball Z Kakarot erschien am 16. Januar 2020, nun drei Monate später können sich die Fans auf den ersten DLC freuen.

Eine neue Kraft erwacht!

Der erste Teil des “Eine neue Kraft erwacht”-DLC erscheint bereits am 28. April und gibt euch eine lang erwartete Transformation mit auf dem Weg. Die Super-Saiyajin-Gott-Transformation wird für Son-Goku und Vegeta freigeschaltet und kann in der Hauptstory benutzt werden. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn Beerus wird nun euer neuer Gegner. Wie schon im Anime, sollte man Beerus nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit Level 250 kann wird er euch wohl ordentlich verdreschen können. Zudem können nicht alle Items in diesem Kampf eingesetzt werden, was die Schwierigkeit nochmals erhöht. Der erste Teil des DLC ist ausschließlich über den Season Pass oder später mit dem zweiten Teil von “Eine neue Kraft erwacht” erhältlich sein. Seid ihr für den DLC bereit und könnt gegen Beerus gewinnen?

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via Pressemeldung