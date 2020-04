Fortnite – Travis Scott geht auf Tour

Nach Marshmello veranstaltet nun auch Travis Scott seine Tour im Battle Royale Klassiker Fortnite. Schon diese Woche finden die Auftritte statt.

Neben Tour auch neue Items!

Vom 24. bis zum 26. April könnt ihr in Fortnite, Travis Scott live erleben. Das Event feiert auch die Weltpremiere eines neuen Tracks, den ihr zuerst exklusiv in Fortnite hören könnt. Die Tour ist für verschiedene Zeitzonen angepasst, damit so viele Spieler wie möglich an dem Event teilnehmen können. Der Einlass beginnt 30 Minuten vor dem Event, früh sein zahlt sich aus. zudem wird er eine neue Icon-Serie, ein Outfit, Emotes und weitere Gegenstände geben, die ihr bereits ab heute ergattern könnt. Alle die am Astronomical teilnehmen, erhalten einen Astroworld Cyclone Glider und zwei Loading Screens gratis. Die genauen Daten zu der Tour habe ich euch unten aufgelistet. Wie findet ihr die Idee von Konzerten in Videospielen?

24. April – 01:00 Uhr deutscher Zeit

24. April – 16:00 Uhr deutscher Zeit

25. April – 06:00 Uhr deutscher Zeit

25. April – 17:00 Uhr deutscher Zeit

26. April – 00:00 Uhr deutscher Zeit

Quelle: Epic Games via Pressemeldung