Sony – Neues Patent zeigt euren neuen Gaming-Buddy

Ein neues Patent ist von Sony aufgetaucht, was euch einen Zocker-Buddy an eure Seite stellen könnte. Aus sind die Zeiten von einsamen zocken.

Euer bester Freund!

Die Leute von Eurogamer haben das Patent auf der “US Patent & Trademark Office”-Seite entdeckt. Das Patent soll bereits 2018 eingereicht, aber erst jetzt au der Patent-Seite aufgetaucht sein. Konzeptzeichnungen zeigen ein kleines fluffiges Wesen, was mit euch auf der Couch sitzt. Durch eine Kamera und Audioaufnahmen, soll der Roboter soll sogar auf eure Gefühle reagieren können. Verschiedene Sounds, Bewegungen oder auch ganze Sätze soll der kleine Kerl von sich geben sollen. Sony möchte damit dem User einen “Freund” zur Seite stellen, wodurch sich Spieler nicht mehr so alleine fühlen und sich in “Gesellschaft” befinden. Dies erinnert sehr an einen Furby, nur mit mehr Features und Möglichkeiten. Was erst einmal sehr merkwürdig klingt, könnte in Zukunft nicht unrealistisch sein. Schon heute arbeiten wir viel mit KI’s und Robotern. Wer hätte gedacht, dass Sony und nicht Nintendo mit so einer Idee um die Ecke kommt.

