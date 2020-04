Sidequest – Die Gaming-News vom 19. April 2020

Eine neue Woche bedeutet auch neue News in unserer Sidequest. In dieser Woche ist es endlich offiziell geworden, womit alle bereits lange gerechnet haben: Die gamescom 2020 wird nicht stattfinden. Dies wurde jedoch nicht von den Veranstaltern selbst beschlossen, sondern von der Bundesregierung. Jegliche Großveranstaltungen sind bis zum 31. August untersagt und die weltgrößte Spielemesse dürfte wohl darunter fallen. Abseits dieser Hammernachricht gibt es außerdem noch Gerüchte um ein Resident Evil 4 Remake und um GTA 6, eine Xbox One X im Cyberpunk 2077-Design und ein Crysis Remaster. Diese und weitere Themen gibt es wie immer in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest