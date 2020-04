Mixer – Streamer Ninja lässt sich von Hatern hinreißen

Wie viele Streamer, hat auch Ninja mit Hate im Internet zu kämpfen. Mit seiner letzten Aussage hat er es aber vielleicht übertrieben.

Ninja könnte Hater auf die Straße setzen!

In einem Stream beklagte sich Ninja über seine Community oder eher die Hater, die immer wieder aufkommen. Ninja wechselte zu von Twitch zu Mixer und habe dort weniger Viewer als vorher. Dieses nutzen die Hater als Mittel um ihn zu beschimpfen und runterzumachen. Auch Fortnite und unerlaubte Werbung auf seinem Kanal waren Thema. Daraufhin reagierte der Streamer nicht wirklich professionell und meinte, dass er die Bank der Hater kaufen könnte, der ihr Haus gehört, um sie dann aus dem Haus zu schmeißen. Mit der Aussage streut er nur Salz in die Wunde. Zudem sollte er in seiner Position mit Hate umgehen können, sagen viele aus seiner Community. Wie steht ihr zu solchen Aussagen? Sollte man härter mit hatern ins Gericht gehen, damit so etwas nicht öfter passiert?

Quelle: Zimmy_US via Twitter