Steam – Spart bis zu 90% beim Devolver Digital Sale

Bei Steam gibt es mal wieder satte Rabatte. Am Wochenende könnt ihr euch auf einen großen Sale von Devolver Digital freuen.

Viel Auswahl für kleines Geld!

Beim Devolver Digital Sale, könnt ihr am Wochenende richtig sparen. Bis zu 90% sind einige der Titel reduziert, wie zum Beispiel Serious Sam 3: BFE. Natürlich sind auch neuere Titel stark reduziert wie, My Friend Pedro 10,07€ (-40%), GRIS 8,49€ (-50%), Katana Zero 8,36€ (-33%) und die Hotline Miami Collection für 7,20€ (-81%). Für schmales Geld sollte man hier was für die Corontäne finden, ohne ein schlechtes Gewissen um sein Sparschwein zu haben. Absolver könnt ihr sogar noch die nächsten zwei Tage kostenlos spielen und euch somit eine Meinung bilden, bevor ihr euch den Titel zulegt. Katana ZERO und GRIS kann ich euch ohne Zweifel empfehlen und spreche dafür eine Kaufempfehlung aus. Beide Spiele haben ihre ganz eigene Erzählweise und decken alles ab von ruhig und entspannend bis actiongeladen und stressig. Habt ihr schon einen Titel der euch interessiert gefunden oder arbeitet ihr noch euren Pile of Shame ab?

Quelle: Steam