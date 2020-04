Celeste – Physische Version erscheint noch in diesem Monat

Das Jump ‘n Run Celeste wird es ab dem 23. April als physische Version zu kaufen geben. Bei Limited Run Games war es früher schon möglich eine boxed-Version zu ergattern.

Celeste für PlayStation 4 und Nintendo Switch!

Die physische Version des Spieles beschränkt sich auf die Plattformen PlayStation 4 und Nintendo Switch, zudem wird es noch eine weitere Einschränkung geben. Limited Run Games hat bereits in der Vergangenheit eine limitierte Stückzahl des Spieles auf den markt gebracht. Nun kommt vom Publisher selbt eine physische Version in den Handel. Das Spiel kann ausschließlich über Amazon Japan oder über Händler wie playasia bestellt werden. Für die Personen, die der japanischen Sprache nicht mächtig sind, habe ich gute Neuigkeiten. Das Spiel wird auch mit einer englischen und deutschen Sprachausgabe ausgestattet sein, sowie spanisch, französisch, italienisch, portugiesisch, russisch und chinesisch. Der Preis für das Spiel beläuft sich auf 33,79€. Wem die digitale Version reicht, findet in unserer Amazon-Box das passende Angebot

Celeste | Switch - Download Code Hilf Madeline in diesem straffen, handgefertigten Jump'n'Run-Spiel von den Machern des Mehrspielerklassikers „TowerFall“ dabei, beim Besteigen des Berges Celeste ihre inneren Dämonen zu bezwingen.Die Steuerung ist schlicht und leicht zugänglich - Sprünge, Luftsprünge, Klettern – aber mit einigem Tiefgang. Hier ist jeder Fehlschag eine Lektion. Blitzschnelle Respawns lassen dich unentwegt weiterklettern, während du die Geheimnisse des Berges enthüllst und seinen vielen Gefahren trotzt.Los, Madeline! Immer schön durchatmen! Du schaffst das!Ein Einzelspieler-Abenteuer mit charmanter Besetzung und einer berührenden Geschichte über Selbstfindung. Ein gewaltiger Berg mit 700 Szenen voller fordernder Plattformersequenzen und tiefen Geheimnissen. Knallharte freischaltbare B-Seiten-Kapitel, die nur von den tapfersten Bergsteigern bezwungen werden können. Mehr als zwei Stunden Originalmusik mit Klavier und eingängigen Synth-Beats.

Quelle: JPGames