Minecraft – Freut euch auf noch schönere Klötzchen

Minecraft ist schon lange nicht mehr nur ein pixeliges Sandbox-Abenteuer. Besonders durch Mods und Shader-Packs, kann sich das Spiel wirklich sehen lassen. Nun kommt Microsoft mit einem neuen Update um die Ecke

Raytracing in Minecraft?

Bereits vor einiger Zeit wurde ein Raytracing Trailer für Minecraft veröffentlicht, welcher aufzeigt, was das Klötzchen-Spiel für eine Schönheit sein kann. Shader wie OptiFine machten dies bereits auf der Java-Version möglich. Nun sollen sich aber auch die Besitzer der Windows 10 Version an dem Ausblick ergötzen können. Diesen Donnerstag, also den 16. April 2020, erscheint die Minecraft RTX Beta für die Windows 10 Version. Ein neuer Trailer zeigt uns mal wieder, was so ein Shader für einen Unterschied machen kann. Wer denkt, dass doch jeder PC Minecraft zum laufen bringen kann, der irrt sich gewaltig! Natürlich benötigt ihr eine Raytracing-Grafikkarte um von diesem Feature Gebrauch machen zu können. Wie steht ihr zu Raytracing und Minecraft? Völlig unnötig für solch ein Spiel oder eine sinnvolle Erweiterung?

Quelle: NVIDIA via Youtube