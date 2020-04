Monster Hunter World: Iceborne – Nächstes Update erscheint im April

Das nächste Update für das Actionspiel Monster Hunter World: Iceborne bringt unter anderem neue Gegner mit sich.

Neue Monster für Ende April

Wie Publisher Capcom unlängst offiziell bekannt gab, wird das nächste größere Update für Monster Hunter World: Iceborne noch in diesem Monat erscheinen. Der Patch mit der Versionsnummer 13.50 wird dabei unter anderem mit zwei neuen Monstertypen ausgeliefert, darunter der Kulve Taroth. Dieser wird Teil einer neuen Meisterrang-Quest, in der ihr neue Rüstungen sowie Waffen erhalten könnt. Abseits davon wird auch der überaus seltene Arch-tempered Namielle Einzug ins Spiel erhalten. Beide Monster sind nur zeitlich begrenzt im Spiel verfügbar – schnell sein lohnt sich also!

Darüber hinaus werden einige Bugfixes und kleinere Anpassungen am Spiel vorgenommen:

Major Features

Master rank Kulve Taroth quest added. New master rank Kulve Taroth hunter and Palico equipment have also been added! (You can also obtain materials to upgrade Kulve Taroth weapons.)

Arch-tempered Namielle added to the game. New hunter equipment is also available to craft using Arch-tempered Namielle materials.



Note: Both quests are available for limited periods of time only! For more details on when they’re available, check the event quest website.

Major Additions

Numerous changes have been applied from up to console Ver. 13.50 / 13.5.0.0.

Bug Fixes

Fixes from up to console Ver. 13.50 / 13.5.0.0 have been applied.

Das Update erscheint am 23. April zunächst einmal nur auf Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Capcom