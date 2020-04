Sidequest – Die Gaming-News vom 12. April 2020

Frohe Ostern! In euren Osterkörbchen befindet sich neben einem Schokohasen heute auch die neue Ausgabe von Sidequest, in der wir ENDLICH einen ersten Blick auf Hardware der Playstation 5 werfen können. Zwar nicht auf die Konsole selbst, aber immerhin auf den neuen DualSense Controller, der diesmal in schickem weißem Design daherkommt. Natürlich lässt sich auch die Thematik Corona nicht komplett vermeiden und so gehen wir bezüglich The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077 und der E3 kurz darauf ein. Des weiteren haben wir die Neuzugänge der Abo-Services Playstation Now und Xbox Games Pass für euch. Dies und mehr gibt es wie immer in unserem Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest