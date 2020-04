Legends of Runeterra – Beta endet 30. April

Legends of Runeterra, das hauseigene Kartenspiel von Riot Games, verlässt ende April endlich die Beta-Phase. Zudem wird das Spiel plattformübergreifend spielbar sein.

120 neue Karten im Gepäck!

Am 30. April wird LoR nun für PC und Mobilgeräte erscheinen. Alle Konten bleiben bestehen und werden nicht zurückgesetzt. Also behaltet ihr alle gekauften und erhaltenen Gegenstände, die ihr bis jetzt angehäuft habt. Das Spiel wird plattformübergreifen auf PC und mobilen Geräten funktionieren um nahtlos fortzufahren. Zudem beginnt mit Ende der Beta auch eine neue Ranked-Season. Alle Spieler die sich bis zum 8. Mai bei LoR anmelden erhalten einen exklusiven Luna-Poro-Beschützer als kleines Dankeschön. 120 neue Karten werden zu Release erscheinen, sowie eine neue Region. Was die neuen Karten für euch bereit halten, erfahrt ihr im Laufe der nächsten Woche auf den offiziellen LoR-Kanälen oder hier bei uns! Den schick animierten Launch-Trailer habe ich euch unten verlinkt. Spielt ihr schon Legends of Runeterra? Was haltet ihr von der Konkurrenz zu Hearthstone und GWENT?

League of Legends €50 Prepaid Gift Card (7200 Riot Points) Cette Carte ne peut être utilisée que sur les serveurs de LoL EU Ouest

League of Legends ist ein schnelles, kompetitives Onlinespiel, in dem zwei Teams aus mächtigen Champions gegeneinander antreten.

Quelle: Riot Games via Pressemeldung