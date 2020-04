Humble Choice – Das ist die Auswahl für April 2020

Mit Humble Monthly stellten die Verantwortlichen hinter dem Humble Bundle zuletzt bereits ein monatliches Abo-Modell Spielern zur Verfügung. Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde dieser Service nun in Humble Choice umgetauft mit dem Ziel das Angebot individueller zu gestalten. So stellt man Spielern jeden ersten Freitag im Monte 12 Titel vor zwischen denen sie je nach Abo-Typ wählen können.

Aus diesen 12 Speilen könnt ihr im April 2020 wählen

In diesem Monat wird das Line-up vom Action-Adventure Hitman 2 angeführt. Zudem gesellen sich populäre Spieletitel wie das Adventure Trüberbrook aus dem Hause bildundtonfabrik sowie der bunte Plattformer Gris. Alle 12 Spiele, die Abonnenten im April zur Auswahl stehen, findet ihr unterhalb dieser News aufgelistet. Die Basis-Version des Abo-Modells kostet euch monatlich 13,99 Euro, womit ihr die Möglichkeit erhaltet drei Titel aus dem Angebot zu wählen. Premium-Abonnenten hingegen dürfen neun Spiele aus dem monatlichen Portfolio wählen und zahlen dafür 17,99 Euro.

Hitman 2

Gris

This Is the Police 2

Opus Magnum

Molek-Syntez

Raiden 5: Director’s Cut

Driftland: The Magic Revival

Turok 2: Seeds of Evil

Trüberbrook

The Bard’s Tale 4: : Director’s Cut

Shoppe Keep 2

Capitalism 2

HITMAN: DEFINITIVE EDITION - [PlayStation 4] Die "Hitman: Definitive Edition“ ist die ultimative Version des Spionage-Thrillers und enthält die erste Staffel mit sämtlichen Episoden, Missionen, Schauplätzen, und allen DLC-Zusatzinhalte.

WERDEN SIE ZUM MEISTER-AGENTEN: Schalten Sie in diesem kreativen Stealth-Action-Spiel mächtige und bekannte Zielpersonen an exotischen Orten in aller Welt aus.

ÜBER 100 ACTIONGELADENE SPIELSTUNDEN! Bereisen Sie Schauplätze auf der ganzen Welt, und erfüllen Sie eine Vielzahl spannender Missionen.

KLEIDER MACHEN LEUTE! NEUE HITMAN OUTFITS! Enthält das HITMAN Requiem Blood Money Pack aus HITMAN: BLOOD MONEY, sowie 3 Bonus Outfits, inspiriert von Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: Humble Bundle