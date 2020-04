Final Fantasy VII Remake – Release der digitalen Version wird nicht vorgezogen

Mit Final Fantasy VII Remake steht bereits eines der meist erwarteten Spiele 2020 in den Startlöchern. Aufgrund der derzeit geltenden Ausnahmezustände befindet sich die Rollenspiel-Neuauflage in einigen Regionen bereits im Umlauf, Publisher Square Enix äußerte sich nun offiziell dazu, wie man mit dem verfrühten Release umgehen will.

Wird der Release von Final Fantasy VII Remake vorgezogen?

Fans des Rollenspiel-Klassikers hoffen nun, dass nicht nur die Box-Fassung des Remakes verführt verkauft wird, sondern ebenfalls der Release der digitalen Version vorgezogen wird. Diesem Fanwunsch schob der japanische Publisher nun allerdings eine Riegel vor. So erklärte man, dass man die Frustration der Fans versteht. Die verfrühte Auslieferung an Einzelhändler lag der problematischen Situation dank der Corona-Pandemie zugrunde. Der Release läge aber weiterhin auf dem 10. April 2020. Zudem erklärte man, dass eine Abweichung vom bisherigen Plan durchaus zu Problemen für alle digitalen Käufer führen könne. Um dieser Problematik aus dem Weg zu gehen, halte man an dem eigentlichen Releasetermin am kommenden Freitag fest.

Quelle: Playfront