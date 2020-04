Sidequest – Die Gaming-News vom 5. April 2020

Nach einer Woche Pause ist Sidequest wieder da und liefert euch wieder die wichtigsten News aus der Gamingwelt. So schlägt auch diese Woche Corona wieder zu und sorgt dafür, dass das heiß erwartete The Last of Us Part II erneut verschoben werden muss. Fans und Entwickler Naughty Dog zeigen sich gleichermaßen enttäuscht. Auch die E3 fällt ja, wie wir bereits wissen, aufgrund der Krise dieses Jahr flach. Doch die Planungen für die Messe 2021 laufen bereits und sie soll im Juni nächsten Jahres stattfinden. Außerdem haben wir in der dieswöchigen Ausgabe ein neues Soulslike-Spiel, eine neue Castlevania-Staffel auf Netflix und einen Harry Potter Life Simulator für euch. Dies und mehr gibt es wie immer im Video.

Wöchentliche Gaming-News mit Sidequest