Call of Duty Warzone – Termin der neuen Season steht fest

Der Termin der dritten Season von Call of Duty Warzone und Modern Warfare wurde nun über Twitter verkündet. Ab nächster Woche geht es schon los!

Alex neu in Warzone?

Auf dem Bild, welches auf Twitter veröffentlicht wurde, ist Alex aka Echo 3-1 zu sehen, der bis jetzt tot geglaubt war. Zudem hat er nun eine schicke neue Prothese. Was es wohl damit auf sic hat? Der genaue Termin der neuen Season wird der 8. April sein und viele Spieler hoffen auf neuen Content. Sehr oft wurde gefordert, dass skillbasierte Matchmaking zu entfernen. Außerdem könnte es sein, dass die Maps von Modern Warfare 2, in das Spiel mit einfließen. Unrealistisch ist das nicht, nachdem der Singleplayer bereits vorbestellbar bzw. schon auf PlayStation 4 spielbar ist. Was genau alles neu hinzukommt, hat Infinity Ward noch nicht verraten. Wahrscheinlich müsst ihr darauf auch noch bis zum Start der Season warten. Was wünscht ihr euch für die neue Season?

Quelle: Call of Duty via Twitter