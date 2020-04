Windbound – Kommt hier ein Survival-Zelda?

Mit Windbound kommt ein neues Indie-Survival-Abenteuer auf euch zu. Das Spiel wird von Deep Silver gepublisht und erinnert schon etwas an Zelda Breath of the Wild.

Ist Windbound ein Zelda-Klon?

Das Spiel bietet von der Optik einen ähnlichen Look wie Breath of the Wild, zudem ist auch ein Gleiter vorhanden, der noch mehr Parallelen aufweist. Aber ein einfacher Klon ist Windbound anscheinend nicht, denn es ist viel mehr ein rogue-like Adventure, mit dem Schwerpunkt auf Jagd Erkundung und Crafting. In der Geschichte spielt ihr Kara, die auf einer Insel gestrandet ist und lernen muss auf ihr zu überleben. Hier wird aber auch mehr Wert auf die Erkundung mit dem Boot gelegt, denn die Geheimnisse der Inseln, warten darauf gelüftet zu werden. Jede Insel birgt ihre eigenen Geheimnisse, aber auch ihre eigene Tierwelt und Landschaft. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, habe ich euch den Trailer unten verlinkt. Wir behalten den Titel im Auge und berichten euch mehr darüber!

Quelle: Deep Silver via Pressemeldung