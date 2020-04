Podcast: Corona bringt alles durcheinander: Wieso wurde The Last of Us Part 2 verschoben? Sind Remaster und Remakes wirklich nötig? | Folge 04

Heute ging die vierte Folge unseres Podcast “Bis zur Glotze und noch viel weiter…” online. Die Podcast-Veteranen Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Bis zur Glotze und noch viel weiter…

Corona ist in aller Munde und auch die Games- & Film-Branche hat deutliche Probleme durch das Virus bekommen. So wurde das komplette Kinojahr 2020 über Bord geworfen und auch Blockbuster-Games wie The Lauf of Us Part II wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch warum ist das eigentlich so? Außerdem ist die große Frage im Raume, brauchen wir heutzutage überhaupt noch Remaster und Remakes? Falls ja, was ist eher gefragt?

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

