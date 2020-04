Mafia II Definitive Edition – Rating in Korea gesichtet

Die Flut an Remasters und Remakes reißt nicht ab und nun scheint mit Mafia II Definitive Edition, das nächste Remaster zu kommen.

Mafia II Definitive Edition Rating aufgetaucht

Immer wieder sind die diversen Rating Agenturen in der Welt, die Quelle für viele vorzeitige Leaks zu kommenden Spielen. Und das scheint auch jetzt wieder der Fall zu sein. Dieses Mal ist es wieder in Korea passiert.

Dort ist bei dem “Game Rating and Administration Committee of Korea” ein Rating für ein Remaster des Mafioso Klassikers aufgetaucht. Das Rating beinhaltet jedoch leider keine Angabe zur Plattform für die es erscheinen soll.

Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass alle Plattformen den Release erhalten werden. Eventuell könnte dies auch für die Nintendo Switch gelten. Ebenfalls enthalten in dem Leak ist eine Switch Version des Titels “SNK Gals Fighters”.

Eventuelle Releasedaten kann man dem Listing nicht entnehmen, in Anbetracht der häufig einfach still releasten Spiele in jüngster Vergangenheit, sollte man vielleicht ein Auge auf die entsprechenden Stores haben.

Hoffen wir mal, dass wir schon bald mehr über die Definitive Edition erfahren.

Quelle: Korean Rating Site