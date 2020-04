Call of Duty: Modern Warfare – Gratis Multiplayer Wochenende

Der hauseigene Battle Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare erfreut sich aktuell enormer Beliebtheit. Doch solltet ihr zwischen den Partien von Warzone, auch mal die Kern-Modi des Multiplayers von Modern Warfare ausprobieren wollen, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Sämtliche Mehrspieler-Modi des Hauptspiels sind bis zum 06. April 2020 kostenlos spielbar.

Ein Wochenende voller Modern Warfare

Die Entwickler von Call of Duty haben mit Warzone einen Volltreffer gelandet. Der Battle Royale-Modus ist aktuell unglaublich beliebt, die Spielerzahlen wachsen von Tag zu Tag. Infinity Ward scheint es allerdings trotzdem wichtig zu sein, dass die Community nicht vergisst, dass Modern Warfare auch noch viel mehr zu bieten hat. Daher verschaffen sie euch an diesem Wochenende die Möglichkeit, die zahlreichen anderen Mehrspieler-Modi des Hauptspiels gratis spielen zu können. Zwar sind das “gerade einmal” drei Tage um reinzuschnuppern , aber sämtliche Fortschritte im Bezug auf euer Waffenarsenal übertragen sich dabei auch auf den Battle Royale-Modus.

Dafür müsst ihr, sofern ihr Warzone bereits heruntergeladen habt, lediglich den Menüpunkt “Multiplayer” auswählen, um am Gratis-Wochenende teilzunehmen. Leider gibt es bislang noch keine Anzeichen, dass das Hauptspiel im Anschluss preislich heruntergesetzt wird. Wollt ihr also nach dem 06. April weiter spielen wollen, ist noch der Vollpreis von Modern Warfare fällig. Uns konnte Modern Warfare im letzten Jahr voll und ganz überzeugen. Solltet ihr also noch mit dem Gedanken spielen, den Call of Duty-Titel zu erwerben, sei euch unser Test zum Spiel ans Herz gelegt.

Quelle: gamespot.com