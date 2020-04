Warum sind Spielereihen so beliebt?

Erst vor Kurzem ließ das Entwicklerstudio Supermassive Games, das bereits große Erfolge mit Spielen wie „Until Dawn“ feiern konnte, die Vorfreude der Spielefans wieder ansteigen. Grund hierfür war ein Trailer zum schon bald erscheinenden „Man of Medan“-Nachfolger „Little Hopes“. Das Game ist der zweite Teil einer ganzen Spielreihe, die unter dem Namen „The Dark Pictures Anthology“ läuft und insgesamt acht Spiele beinhalten soll. Die Idee von Entwicklern, Spiele bestehend aus mehreren Titeln zu veröffentlichen, hat sich bereits in der Vergangenheit als wahre Goldgrube erwiesen. Demnach ist es kein Wunder, dass das Prinzip auch in anderen Spielebranchen wie dem Online Casino immer mehr Anwendung findet. Warum das so ist, erklären wir hier.

Die beliebtesten Spielreihen für PC und Konsole

Egal, ob Lara Croft, die in „Tomb Raider“ verlassene Gräber und Tempel nach Relikten in Japan, Peru und Co. durchforscht, Nathan Drake, der in „Uncharted“ auf Schatzjagd geht oder aber Super Mario, der stets seiner geliebten Peach zur Rettung eilt. Alle diese Spiele zählen nicht nur zu den beliebtesten und erfolgreichsten Games der heutigen Zeit, sie haben noch etwas ganz anderes gemeinsam. Es handelt sich nämlich bei jedem von ihnen um scheinbar niemals enden wollende Spielreihen, die aus mehreren Titeln bestehen. Zwar baut nicht immer ein Spiel auf dem anderen auf – häufig werden beispielsweise Hauptcharaktere gewechselt oder vergangene Storylines einfach ignoriert, sodass Spieler wieder komplett bei null starten müssen – dennoch sind sie Teil eines großen Ganzen. Nicht wirklich überraschend also, dass auch vermehrt andere Spielebranchen diesem Trend folgen. Ein beliebtes Beispiel hierfür sind Online Casinos, die vor allem mit ihren Slots und Jackpots auf das erfolgversprechende Prinzip setzen.

Spielreihen bei Casino Slots

Geht es um Online Casinos, so stellen die wichtigsten angebotenen Spielkategorien zweifelsohne die beliebten Automatenspiele in Form von Slots und Jackpots dar. Diese werden mit den verschiedensten Themen angeboten. Das ist auch nicht gerade verwunderlich, da vor allem diese Themenvielfalt den Casinos die Chance bietet, gezielt die Bedürfnisse der einzelnen Kunden anzusprechen und sie so auf das eigene Online Casino aufmerksam zu machen. Während eine Vielzahl dieser Slots alleinstehende Spiele darstellt, konnte man in den vergangenen Jahren allerdings vermehrt den Trend hin zu ganzen Spielserien erkennen. Besonders bekannt sind dabei die Slots „Age of Gods“ sowie „Kingdoms Rise“, die im Online Casino in Deutschland bei etablierten Anbietern wie Betfair stets zu den beliebtesten Automatenspielen zählen. So treffen Spieler in den einzelnen „Age of Gods“-Titeln ständig auf neue Götter und Figuren der griechischen Mythologie, beispielsweise Zeus oder Medusa. Das Spielprinzip bleibt dabei jedoch gleich, sodass es Spielern ermöglicht wird, problemlos in die verschiedenen Titel einzusteigen.

Warum sind die Spielreihen so beliebt?

Ein bedeutender Grund hierfür ist das Vertrauen der Kunden. Erweist sich ein Slot als äußerst spaßig, so greifen Spieler gerne in Zukunft wieder darauf zurück. Wird dann auch noch ein zweiter oder gar dritter Titel derselben Spielreihe angeboten, ist meist davon auszugehen, dass die Spiele ihrem Vorgänger ähneln und daher ebenfalls für viel Spaß und Spannung sorgen werden. Besonders neue Spiele erhalten so oft schon von Beginn an einen kleinen Bekanntheitsbonus bei Spielern. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Slot tatsächlich ausprobiert wird. Kommen dann auch noch aus anderen Teilen bekannte und liebgewonnene Charaktere darin vor, freut man sich als Spieler sogar gleich noch mehr.

Spielreihen liegen nicht nur bei PC- und Konsolengames voll im Trend. Auch Online Casinos nehmen vermehrt Spielserien in Form von Slots und Jackpots in ihrem Repertoire auf. Das kommt bei den Spielern im Normalfall äußerst gut an. Schließlich kennen sie oftmals Charaktere oder aber Spielverläufe bereits aus vorherigen Titeln und können sich so sicher sein, dass dem Spiel Vertrauen geschenkt werden kann.