The Last of Us Part II – Auf unbestimmte Zeit verschoben

Wie das Entwicklerstudio Naughty Dog jetzt via Twitter bekannt gegeben hat, wird The Last of Us Part II erneut verschoben – dieses Mal auf unbestimmte Zeit. Grund dafür ist die aktuelle globale Krise und die einhergehenden wirtschaftlichen Faktoren und insbesondere die logistischen Probleme, die dadurch entstehen. Wann das Spiel also stattdessen rauskommen wird, kann momentan nicht eingeschätzt werden.

Entwicklung nahezu abgeschlossen

Naughty Dog fiel diese Entscheidung offenbar selbst schwer. Das Studio erklärte, dass das Spiel nahezu fertig sei und nur noch kleinere Fehler behoben werden müssten. Aufgrund der jetzigen globalen Krise sei das aber die richtige Entscheidung. Die Entwickler wollen sicher gehen, dass allen Gamern gleichzeitig das Spiel zur Verfügung gestellt werden kann, da das aber logistisch zurzeit nicht möglich ist, entschloss man sich nun kurzfristig für diese Verschiebung. Eigentlich sollte das Sequel schon im Februar erscheinen, wurde dann aber auf den Mai verschoben. Diese erneute Verschiebung ist für viele Fans und auch Naughty Dog selbst enttäuschend.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

