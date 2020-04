Game Charts – Die Pirate Warriors von One Piece kapern die PS4-Charts (KW 13.2020)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche 23. März 2020 – 29. März 2020. Den größten Schatz der Welt müssen Ruffy und die Strohhutpiraten zwar erst noch finden, aber die Goldmedaille der PlayStation 4 haben sie sicher. Denn der neuste Ableger One Piece: Pirate Warriors 4 ist auf Platz 1 der PlayStation 4-Charts eingestiegen.

Piraten erobern in den Game Charts

One Piece: Pirate Warriors 4, der neueste Ableger der über 20 Jahre alten Mangaserie, macht klar Schiff und segelt sogar an GTA V – Premium Edition (Platz zwei) und FIFA 20 (Platz drei) vorbei.

In der Xbox One-Hitliste kommen die Doom Eternal-Monster etwas handzahmer daher und verdrücken sich auf Platz drei. Den nun frei gewordenen ersten Platz übernimmt GTA V vor Call Of Duty: Modern Warfare. Die putzigen Figuren der Simulationsreihe Animal Crossing führen weiterhin zwei Rankings gleichzeitig an: die Nintendo Switch-Charts mit Animal Crossing: New Horizons sowie die 3DS-Tabelle mit Animal Crossing: New Leaf. Beliebteste PC-Titel sind Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19.

Quelle: GFK-Entertainment