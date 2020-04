Epic Games Store – Diese Spiele gibt es ab sofort kostenlos

Jede Woche aufs Neue verschenkt Entwickler Epic Games im hauseigenen Store im Rahmen einer Promotion-Aktion Spiele vollkommen kostenfrei. Die nächsten Tage dürfen sich Spieler sogar über drei Titel freuen.

Gone Home, Hob und Drawful 2 kostenfrei im Epic Games Store

Im Line-up dieser Woche enthalten ist unter anderem der Indie-Rätsel-Hit Gone Home, welche aus dem Hause The Fullbright Company stammt. Hier geht ihr dem mysteriösen Verschwinden eurer Familie nach, löst Rätsel und erkundet eurer Familienanwesen. Zudem gesellt sich Hob, ein Action-Adventure, dass euch in eine surreale, zauberhafte Welt entführt. Zuletzt steht euch ebenfalls das Partyspiel Drawful 2 kostenlos zum Download bereit. Die Spiele können ab sofort heruntergeladen werden und stehen noch bis zum 09. April 2020 um 17 Uhr zur Verfügung. Danach erhaltet ihr kostenfreien Zugriff auf das Adventure Sherlock Holmes: Crimes & Punishments.

Quelle: Epic Games Store