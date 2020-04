Der Monatsrückblick März 2020

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Vollgestopfter März

Die Corona-Krise dürfte wohl mittlerweile bei Jedem angekommen sein. Ein wirklich gruseliges Szenario. Aber es bietet auch Möglichkeiten. Wir haben es in der Hand, die Apokalypse zu verhindern. Und zwar dadurch, dass wir auf dem Sofa sitzen und zocken. Also werde auch du zum Helden und zock für die Menschheit! Das Gute daran ist, dass viele Publisher dabei mitmachen. Neben haufenweise Sonderangeboten bei Steam, Epic Games und Konsorten haben wir Ende März ein RIESEN Gewinnspiel laufen gehabt. Falls du Ideen brauchst, dann schau einfach mal bei unseren Tests und Reviews. Dort haben wir im vergangenen Monat eine Menge Spiele für dich testen dürfen. Da waren eine Menge Knaller dabei. Neben Doom Eternal, Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York, Ori an the Will of Whisps und Nioh 2 auch Zombie Army 4, One Punch Man: A Hero Nobody knows und das Switch-Debüt von Metro Redux. Und das waren nur ein paar Beispiele.

Neben Tests auch interessante Specials

Unsere Redaktion besteht aus einem Haufen höchst kreativer Köpfe. Aus diesem Grund liefern wir auch immer wieder interessante Specials zu den unterschiedlichsten Themen. Neben den Evergreens Hearthstone: Top of the Decks, für welche unser Mad Max verantwortlich ist und den unfassbar aktuellen Neuerungen von Marco über Warframe, gibt es auch immer wieder neue Artikel. So war Tim beispielsweise mal auf den Fersen des Doom-Slayers (er hat es glücklicherweise ohne größere Blessuren überstanden). Doch nach diesem, im wahrsten Sinne Höllentrips hat er sich entspannt der Frage gewidmet, ob wir wirklich ein Remake von Resident Evil 3 brauchen (vielleicht hat er doch was abbekommen 😊). Fabian hat sich mal mit der Frage auseinander gesetzt, warum die Persona-Reihe eigentlich so unfassbar erfolgreich ist. Zwischendurch haben Mad Max und ich auch mal eine Runde WarCraft 3 Reforged gezockt und unsere Eindrücke gemeinsam niedergeschrieben. Jasmin hat sich mal der Faszination Musou-Games gewidmet. Es war ein aufregender März.

Die aktuelle Situation betrifft uns alle

Leider sind durch die aktuelle Situation auch ein Haufen Großveranstaltungen verschoben, oder sogar komplett abgesagt worden. In Anbetracht der Situation wohl ein geringes, aber notwendiges Übel. Die Gamevention 2020 in Hamburg wurde erstmal verschoben und die Situation der Gamescom ist bisweilen noch ungeklärt. Doch viele Entwickler und Publisher planen um und sorgen mit ihren Plänen auch für gute Nachrichten. Nachdem die E3 aufgrund des Corona-Virus abgesagt wurde, haben viele Publisher reagiert. Ubisoft und Digital Extremes arbeiten derzeit an einem Online-Konzept für ihre Events. Sowas würde sich für alle anbieten. Immerhin bietet Blizzard seit Jahren Digital Tickets für die BlizzCon an. Diese werden auch dankend von den Fans rund um den Globus angenommen. Wie du siehst, gibt es in Zukunft sowieso einen Haufen gute Gründe zu Hause zu bleiben. Auch wenn ich es bereits weiter oben erwähnt habe, muss ich es noch einmal los werden: Bleib zu Hause und gesund!!!

Von Dämonen und Einhörnern

Weißt du, was mich tierisch auf die Palme bringt? Ich will es dir sagen: EINHÖRNER!!! Ich kann diese Viecher echt nicht mehr sehen. Früher waren es majestätische, seltene Fabelwesen. Man kannte sie aus ein paar Fantasy-Filmen und Büchern. Sie waren was Besonderes. Doch seit der Erfindung des Internets, hat das Einhorn stark an Zauber verloren (eines der ersten Bilder, welche über das World Wide Web verschickt wurde, war im Übrigen eine Katze, welche auf einem Einhorn ritt). Ab da ging es bergab mit dem König der kindlichen Fantasie. Jetzt komm ich mal auf den Punkt. Warum zum Geier muss heute überall ein Einhorn drauf gepackt werden? Am Tiefpunkt dieser Situation geht es sogar soweit, dass der Doom-Slayer, einer der härtesten Typen überhaupt (sogar noch krasser als Chuck Norris) sich mit einem Einhorn-Skin in Doom Eternal schmücken kann. WARUM?! Der Typ zerfetzt Dämonen und lehrt sogar den Übelsten dieser Sorte das Fürchten. Beelzebub persönlich schaut jede Nacht unter sein Bett, ob da nicht doch der Doom-Slayer ist und auf ihn wartet. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden sollten.

Was wird die Zukunft bringen?

Naja, terminlich gesehen erstmal den April, wenn nix dazwischen kommt. Aber dieser bietet auch wieder eine Menge an Stoff, damit die Quarantäne erträglicher wird. Den Anfang macht Resident Evil 3 Remake. Damit ist schonmal echt gut vorgelegt. Doch nur ein paar Tage später erscheint ein heißer Anwärter auf den Titel des Jahres. Dann erscheint ENDLICH das lang ersehnte Final Fantasy VII Remake. Doch auch Trials of Mana erhält ein Remake. Drei Remakes von drei herausragenden Titeln und das in einem Monat? Das ist schon traumhaft. Hinzu gesellen sich aber auch noch ein paar andere Spiele. Gears Tacitics bietet euch Rundenstrategie in der harschen Welt von Gears of War. Wer mit all dem nichts anfangen kann, der hat immer noch mit Minecraft: Dungeons, Cloudpunk und Disaster Report 4: Summer Memories einiges zu tun. Ein alter Bekannter hat auch endlich mal wieder einen Auftritt. Mit Predator: Hunting Grounds bekommt der intergalaktische Jäger endlich mal wieder ein Spiel spendiert. Hoffentlich ist es gut. Damit sollte die Langeweile wieder ordentlich zurückgedrängt sein. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zocken und bleib gesund.