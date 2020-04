Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered – Schon jetzt auf PlayStation 4

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet, denn Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist sofort für die PlayStation 4 erhältlich.

Andere Plattformen folgen!

Die Gerüchte, die wir schon in einem anderen Beitrag erwähnt hatten, sind nun wahr geworden. Das Campaign Remaster von Modern Warfare 2 ist da! Auf Twitter wurden Gerüchte darüber laut, die sich mal wieder bestätigt hatten. Bereits jetzt können Besitzer einer PlayStation 4, die Story von MW 2 noch einmal erleben. Das Original erschien bereits 2009 und ist eines der beliebtesten Ableger der Reihe. 141 Missionen warten auf euch, darunter auch “Der Gulag” und “Cliffhanger”. Das Gesamte Spiel wurde natürlich überarbeitet und auf HD hochgezogen, um an die neuen Standards heranzukommen. Besitzer einer Xbox One oder eines PC’s müssen sich noch etwas gedulden. Erst ab dem 30. April wird die Kampagne für alle Plattformen verfügbar sein. Vorbesteller erhalten dazu das klassische Ghost-Bundle. Enthalten sind darin ein Operator-Skin, Waffenbaupläne, Talismane und und und. Habt ihr das Original gespielt oder holt ihr die Story nun nach?

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

