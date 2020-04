Games with Gold – Diese Spiele erwarten euch im April 2020

Wie in jedem neuen Monat dürfen sich Abonnenten von Microsofts Online-Service Xbox Live Gold natürlich auch im April über vier kostenfreie Spieleperlen freuen. Besonders Rennspiel-Fans kommen im April auf ihre Kosten.

Games with Gold bringt Project CARS 2 auf eure Xbox One

Das Highlight des monatlichen Angebots bildet im April die Rennsimulation Project CARS 2 aus dem Hause Slightly Mad Studios. Project CARS 2 steht euch vom 1. bis 30. April zum Download bereit. Hinzu gesellt sich das Knights of Pen and Paper Bundle, welches euch vom 16. April bis zum 15. Mai zur Verfügung steht. Hier taucht ihr in die Welt des traditionellen Pen&Paper-Univseums ein und mimt nicht nur den Spieler sondern übernehmt ebenfalls die Rolle des Game Masters. Beide Titel stehen euch im April auf der Xbox One zur Verfügung.

Vom Anfang bis Mitte April könnt ihr euch ebenfalls das Xbox 360-Remaster Fable Anniversary sichern, ab dem 16. April löst Toybox Turbos das Rollenspiel ab. Beide Xbox 360-Spiele sind dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Xbox One spielbar.

