Final Fantasy 7 Remake – So viel freien Speicherplatz benötigt ihr

Lange mussten wir drauf warten, nun rückt es immer näher. Das Final Fantasy 7 Remake dürfte ein Highlight der ersten Jahreshälfte werden und kommt gerade in Zeiten der Kontakbeschränkungen durch Corona genau richtig. Die ersten Auslieferunge an Händler haben sogar schon gestartet. Ein nicht ganz unwichtiges Detail haben sich dabei die ersten Händler besonders angeschaut. Der benötigte Speicherplatz kann nämlich für einige Spieler eine Herausforderung werden.

Final Fantasy 7 Remake braucht 20% eures Gesamtspeichers

Square Enix hat bereits zahlreiche Exemplare an europäische und australische Händler verschickt. Damit will man Engpässen aufgrund von Corona vorgbeugen. Dadurch sind schon Bilder im Internet gelandet, die die Retail-Verpackung zeigen. Dabei sticht heraus, dass man auf der PS4 mindestens 100GB freien Speicher benötigt, um das Spiel spielen zu können. Damit wären 20% eures PS4-Speichers nur durch FF7 Remake belegt. Vorausgesetzt man besitzt die Standard-PS4. Final Fantasy 15 verbrauchte dagegen nur knapp die Hälfte zum Release, mit 4K Update war man da aber auch schon bei der dreifachen Menge. Dass ein FF-Game viel Platz benötigt ist aber an sich nichts Neues. Jeder Fan der Reihe wird sich an die zahlreichen Disks erinnern, mit denen die Spiele ausgeliefert wurden. Wer also die PS4 Pro nutzt und von der verbesserten Grafik Gebrauch machen will, muss sich evtl. auf noch mehr benötigten Speicherplatz einstellen.

ITS REAL. HOLY SHIT.

ITS ACTUALLY REAL. pic.twitter.com/0oVhpD8yvo — Miraculous Maku (@RedMakuzawa) April 1, 2020

Quelle: Miraculous Maku via Twitter