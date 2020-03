NieR Replicant – Neuauflage für aktuelle Plattformen angekündigt

Das ursprünglich nur in Japan erschienene Actionspiel NieR Replicant soll in einer neuaufgelegten Version nun auch hier im Westen erscheinen.

Wie Produzent Yosuke Saito unlängst in einem Blogpost verriet, trägt das neue Projekt den ungelenken Titel NieR Replicant ver.1.22474487139 und soll eine Art “Versions Updagrade” zum Nier-Erstling darstellen. Neben einer neuen Sprachausgabe und neuen Inhalten, ist auch der ursprüngliche Komponist Keiichi Okabe wieder mit an Bord. Gemeinsam hat das Entwicklerstudio sämtliche Stücke des Soundtracks neu aufgenommen und sogar neue Songs beigesteuert.

“NieR Replicant ver.1.22474487139 lädt die Spieler in eine düstere, apokalyptische Welt ein, in der sie einen Bruder auf seiner spannenden Mission begleiten, seine Schwester von einer tödlichen Krankheit zu heilen – eine Mission, durch die sie alles in Frage stellen werden.”