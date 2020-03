Castlevania – Vierte Staffel der Netflix-Serie bestätigt

Der offizielle Twitter-Account von Netflix hat jetzt bekannt gegeben, dass die Serie Castlevania rund um den Vampirjäger Trevor Belmont und Co. eine vierte Staffel bekommt. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, aber da die dritte Staffel erst am 05. März 2020 auf Netflix erschienen ist, wird es wohl noch etwas dauern.

Blutige Vampirjagd

Die animierte Serie ist eine Adaption der Videospielreihe Castlevania und startete am 07. Juli 2017 auf Netflix. Seither erfreut sie sich großer Beliebtheit. Die Jagd auf Dracula ist brutal inszeniert und bietet spektakuläre Kampfszenen. Kein Wunder also, dass noch im selben Monat, in dem die dritte Staffel angelaufen ist, auch schon die vierte Staffel angekündigt wird. Wer die Serie jetzt nachholen will, kann sich auf 22 spannende Episoden freuen.

