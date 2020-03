Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster – Leak sagt Release schon nächsten Montag voraus

Laut ein paar Twitteranern, soll das Call of Duty Modern Warfare 2 Remake bereits kommenden Montag erscheinen. Das unterliegt aber ein paar Einschränkungen.

Modern Warfare 2 Remake nur der Story-Modus?

Laut dem Twitter-User @TheGamingRevo2 soll das Remake am Montag erscheinen. Hier wird jedoch nur von dem Story-Modus gesprochen. Der Multiplayer-Part soll nicht enthalten sein. Der User @Okami13_ fügte bei, dass die Multiplayer-Maps von MW2 in das neue Modern Warfare mit einfließen werden. Dies soll dazu dienen, die Community nicht weiter zu spalten bzw. aufzuteilen. Bereits in der Vergangenheit haben sich die Gerüchte von diesen beiden Usern bestätigt, wenn es um das Thema Call of Duty ging. Es könnte also etwas wahres dran sein an den Gerüchten. Es wäre nicht dumm, die Inhalte des Multiplayers in das neue MW einzubauen, damit der Multiplayer wieder an Fahrt gewinnt. Genaueres werden wir dann am Montag erfahren. Was sagt ihr zu den Gerüchten? Ist da was wahres dran oder wird da unnötig Staub aufgewirbelt?

I just spoke to @Okami13_, and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March! — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 28, 2020

Quelle: Twitter