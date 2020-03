Marvel Ultimate Alliance 3 – Shadow of Doom DLC ab sofort verfügbar

Der dritte DLC für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ist ab sofort verfügbar. Passend dazu hat Nintendo auch direkt einen neuen Trailer veröffentlicht, der die neuen Helden in Aktion zeigt.

Die Fantastischen Vier

Im dritten DLC übernehmt ihr die Kontrolle über einer der bekanntesten Familie im Marvel-Universum – den Fantastischen Vier! Mit ihren markanten Superkräften stellt ihr euch ihrem Erzfeind Doctor Doom entgegen und vereitelt seine Pläne. Mit dem dritten DLC, Shadow of Doom, ist der Erweiterungspass jetzt komplett. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order erschien am 19. Juli 2019 exklusiv für die Nintendo Switch. Wer sich den Expansion Pass dazu geholt hat, der hat neben dem neusten DLC auch Zugriff auf die anderen beiden: Curse of the Vampire und Rise of the Phoenix.

Quelle: Nintendo via YouTube