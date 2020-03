Child of Light – Ubisoft verschenkt Rollenspielhit

Schnell sein, lohnt sich wie immer! Ubisoft verschenkt für kurze Zeit das traumhafte Spiel Child of Light.

Ab sofort kostenlos!

Noch bis zum Samstag, den 28. März, könnt ihr euch das wundervolle Rollenspiel Child of Light für lau sichern. Den kostenfreien Download könnt ihr dabei ganz bequem über den offiziellen Ubisoft Store starten. Benötigt wird hierfür nur ein gültiger Account.

Child of Light erschien ursprünglich im Jahr 2014. In der Rolle der Prinzessin Aurora gilt es in einer kunterbunten Fantasiewelt die Schwarze Königin zu besiegen und das Königreich Lemuria vor dem Untergang zu retten. Das Rollenspiel vereint dabei kleine Plattforming-Passagen mit rundenbasierten Kämpfen.

