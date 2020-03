Aktion #GamesfuerZuhause – Wir verlosen Games im Wert von über 5000€ an euch!

Auch wenn die aktuelle Zeit für uns alle nicht einfach ist, hoffen wir, dass es euch allen gut geht und ihr gesund bleibt. Aber besonders jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam füreinander da sind und zusammen Solidarität zeigen. Deshalb starten wir mit unseren Partnern eine außerordentliche Aktion für euch. Mit dem Hashtag #GamesfuerZuhause bringen wir euch aktuelle Videospiele kostenfrei und sicher nach Hause. Denn Zuhause bleiben ist aktuell die beste Medizin und um den häuslichen Aufenthalt ein wenig angenehmer zu gestalten, verlosen wir Spiele im Wert von über 5000€ für euch.

Was muss ich für einen Gewinn machen?

Es ist ganz einfach: Damit möglichst viele Personen von unserer Aktion erfahren, nutzen wir die Kraft von Social Media und Hashtags, um mit Dir direkt interagieren zu können. Poste einen Satz, ein Bild von Deiner häuslichen Quarantäne oder mache uns ein Video von Deinem Gaming-Platz. Poste Deinen Beitrag unter dem Hashtag #GamesfuerZuhause auf Instagram (@natgamesde), Twitter (@natgamesde) oder Facebook (NAT-Games). Markiere uns am besten direkt mit in Deinem Posting.

Was gibt es zu gewinnen?

In den nächsten Stunden werden wir diverse Beiträge mit verschiedenen Games veröffentlichen. Dort kannst Du dann genau sehen, was es zu gewinnen gibt. Jede Verlosung wird unabhängig vom Hashtag unterschiedliche Teilnahmemöglichkeiten bieten. Sei also gespannt.

Schaue unsere Livestreams und gewinne aktuelle Spiele

Neben dem Postings auf Social Media erhälst Du außerdem die Möglichkeit, an unseren Livestreams teilzunehmen und direkt im Chat mit uns zu interagieren. Denn an unseren drei Sendeterminen werden wir etliche Spiele direkt an die Zuschauer verlosen. An folgenden Tagen werden wir live für Dich da sein:

26. März 2020 – Donnerstag – ab 20 Uhr – auf Twitch und Instagram – Thema: u.a. Liveaufnahme vom Podcast

27. März 2020 – Freitag – ab 20 Uhr – auf Twitch und Instagram – Thema: TBA

29. März 2020 – Sonntag – ab 18 Uhr – auf Twitch und Instagram – Thema: TBA

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken.

Für die Aktion #GamesfuerZuhause bestehen gesonderte Teilnahmebedingungen: Alle auf NAT-Games.de geführten Verlosungen werden innerhalb von maximal fünf Werktagen ausgelost und die Gewinner unmittelbar per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Ein digitaler Gewinn muss innerhalb von 14 Tagen auf der jeweiligen Plattform aktiviert werden, da sonst die Funktionalität nicht weiter gewährleistet werden kann. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure des gesamten NAT-Portfolios (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens drei Werktage nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist im jeweiligen Posting angegeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.