PlayStation Plus – Leak zeigt Spiele für April

Da ist dem Kanal von PlayStation Access ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn bereits vor offizieller Ankündigung, wurden die PS Plus Spiele für April angekündigt.

Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 bei PlayStation Plus!

Jap genau, gleich zwei neue Knaller werden im April auf uns zu kommen. Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 warten also wahrscheinlich auf euch. Hundertprozentig ist dies natürlich nicht, aber die Screenshots im Tweet vom User @Nibellion zeigen diese beiden Titel. Der im Tweet verlinkte Youtube-Link wurde derweil auf Privat umgestellt, wodurch sich der Verdacht weiter verhärtet. Das offizielle Statement wird nach dem Leak wohl nicht mehr lange auf sich warten. Bis dahin habt ihr noch Zeit euch Shadow of the Colossus und Sonic Forces zu sichern. Diese beiden Titel sind noch bis zum 6. April verfügbar. Gerade jetzt solltet ihr viel Zeit zum zocken haben. Da kann man sich schon mal einen Vorrat aufbauen. Was haltet ihr von den Titeln? Yay oder eher Nay?

Quelle: Twitter