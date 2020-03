Holmgang: Memories of the Forgotten – Kickstarter startet heute

Heute gab das Team von Zerouno Games via Twitter den Start ihrer Kickstarter-Kampagne für ihr Projekt Holmgang: Memories of the Forgotten bekannt. Beginnen soll das Ganze heute, am 24. März 2020 um 18.00 Uhr. Die dazugehörige Seite auf der ihr das Projekt unterstützen könnt findet ihr hier.

Was euch bei Holmgang: Memories of the Forgotten erwarten dürfte

Bei ihrem Projekt soll es sich um ein Rollenspiel mit acht bis zehn Stunden Spielzeit pro Durchgang handeln. In jedem Durchgang begegnen euch unterschiedliche Maps und Nebenmissionen die euch schlussendlich auch zu unterschiedlichen Enden führen sollen. Ebenso soll sich jede getroffene Entscheidung auf die Persönlichkeit eures Charakters auswirken. Auch soll das Spiel Action-Adventure-Elemente enthalten.

Es soll ebenfalls vielerlei Belohnungen und weitere Elemente geben, welche jeden Durchgang zu einer einzigartigen Spielerfahrung machen sollen. Anbei findet ihr einen Trailer dazu, sowie einen Link zur Demo, in der ihr einiges schon einmal antesten könnt.

Quelle: Zerouno Games via Twitter