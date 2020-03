GWENT – Jetzt auch für Android erhältlich

GWENT, das Kartenspiel aus dem Witcher-Universum, ist ab heute auch endlich für Android zu haben. Zur Feier gibt es natürlich auch eine Belohnung.

GWENT für Android und mit Crossplay!

GWENT ist nun für PC, iOS und Android zu haben und steht im Play Store zum Download bereit. Als kleines Geschenk gibt es ein Premium-Kartenfass oben drauf. Zudem warten in der ersten Woche tägliche Belohnungen auf euch. Vor-registrierte Nutzer erhalten beim Anmelden noch den Imperial Golem-Avatar als kleines Dankeschön. Das war noch nicht alles, denn das ganze ist außerdem noch Crossplay-Fähig, damit ihr euch auch mit iOS- und PC-Spielern messen könnt. Besitzer eines GOG.COM-Account können alle Fortschritte vom PC auf die Android-Version übertragen, um nahtlos weiterzuspielen. Die einzige Voraussetzung zum spielen ist, dass ihr mindestens Android-Version 7.0 installiert habt und über Minimum 1,5 GB RAM verfügt. Seit ihr schon fleißig am spielen oder lässt euch GWENT eher kalt? Schreibt’s mal in die Kommentare!

Quelle: CD PROJEKT RED via Pressemeldung