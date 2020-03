Death Stranding – Fotomodus auch für PS4 angekündigt

Die PlayStation-Version von Death Stranding wird mit einem der nächsten Updates einen Fotomodus spendiert bekommen.

Der ursprünglich nur für den PC geplante Fotomodus soll nun auch seinen Weg in die PlayStation-Fassung von Death Stranding finden. Wie Game Creator Hideo Kojima nun via Twitter bekannt gab, soll das Feature schon “bald” auf Sonys Heimkonsole veröffentlicht werden.

Darauf reagiert der Spielentwickler auf das enorme Community-Feedback, das einen solchen Modus ebenso für PlayStation 4 verlangte. Wann das Update konkret für Konsolen erscheinen soll, ist derweil nicht bekannt. Ebenso ungewiss ist der Funktionsumfang des Fotomodus. Weitere Details dazu sollen aber schon in Kürze bekannt gegeben werden.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 24, 2020