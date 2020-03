Steam – Tomb Raider kurze Zeit für Lau!

Derzeit können wir nur das Beste aus der Situation machen. Square Enix möchte uns dabei unterstützen und hat zusammen mit Steam ein super Angebot raus gehauen. Gleich zwei Tomb Raider Spiele warten auf euch!

Tomb Raider for free!

Zwei Spiele sind derzeit für Umme zu haben, da wäre einmal das Tomb Raider Reboot von 2013 und Lara Croft and the Temple of Osiris. Bei dem einem erwartet euch ein klassisches Tomb Raider Spiel wie aus alten Zeiten, der andere Titel lässt euch mit drei Freunden Rätseln in Tempeln lösen. Die Spiele haben vielleicht schon ein bisschen Staub angesetzt, können aber ohne Bedenken empfohlen werden. Wer sich das Angebot nicht entgehen lassen will, der sollte sich beeilen. Das Angebot ist nämlich nur noch bis morgen, also dem 24. März 8:00 Uhr gültig. Wenn ihr also noch nichts zum zocken in den nächsten Tagen habt und euch die Zeit vertreiben wollt, dann mal schnell auf Steam mit euch!