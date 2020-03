Playstation 5: Sony enthüllt neue Details zur Abwärtskompatibilität

Die technischen Daten zur Playstation 5 verkündete Sony bereits vor einigen Tagen in einem Live-Stream. Diese haben wir in einem Bericht auch nochmal zusammengefasst. Darin bekräftigte er, dass man einen Großteil der 100 besten Spiele der PS4 auch auf der Playstation 5 spielen kann. Diese vagen Äußerungen wurden nun aber konkretisiert und Sony erklärte nun etwas präziser, wie die Abwärtskompatibilität der PS5 aussehen wird.

Die meisten PS4-Titel soll die Playstation 5 beherrschen

Sony erwähnte in einem Blog-Post, dass man davon ausgeht, dass die Merhzahl der über 4000 PS4-Titel auf der PS5 spielbar sein werden. Eine verlässliche Zahl präsentierte man nicht. Zudem erwarte man, dass die Spiele von höheren Bildraten und Auflösungen profitieren weden. Zudem pürfe man aktuell Titel für Titel um Probleme zu erkennen. Die ursprünglichen Entwickler müssten diese dann anpassen, damit die Spiele einwandfrei auf der Playstation 5 laufen können. Man werde aber mit den Monaten immer wieder Updates präsentieren, um die Fans auf den Laufenden zu halten. Somit werden noch tausende Games getestet. Unklar ist allerdings, inwiefern die ursprünglichen Entwickler auch bereit sind, nochmal Hand an die Titel anzulegen. Denn die Optimierung für die Abwärtskompatibilität auf PS5 kostet Zeit und Geld. Bis zum Release dürfte darüber aber Klarheit herrschen. Playstation 1, 2 oder 3 Spiele wird die kommende Konsole aber nicht abspielen können. Hier wird man wahrscheinlich, wie auch auf der PS4, einige angepasste Versionen im Playstation Store erwerben können. Und Playstation Now gibt es ja schließlich auch noch.

Quelle: Playstation.Blog