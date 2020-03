Overwatch – Keine neuen Helden mehr vor Overwatch 2

Blizzards Helden-Shooter Overwatch hat in den vergangenen Jahren regelmäßige neue spielbare Charaktere spendiert bekommen. Damit soll vorerst nun Schluss sein. mit der detaillierten Ankündigung der neuen Heldin Echo, bekamen Fans ebenfalls einige Einblicke in die zukünftigen Pläne des amerikanischen Konzerns.

Echo vorerst der letzte Neuzugang

So meldete sich anlässlich der Ankündigung zu Heldin Echo Game Director Jeff Kaplan zu Wort und gab nicht nur neue Informationen zum Charakter bekannt. Er sprach ebenfalls darüber, dass man erst einmal nicht plane neue Helden für den Shooter Overwatch zu veröffentlichen. So sollen bis zum Release des Nachfolgers Overwatch 2 grundsätzlich vorerst keine Neuzugänge für das bestehende Roster zu erwarten sein. Bei Echo handelt es sich also um die letzte, neue Heldin für den populären Shooter. Einen konkreten Termin für Overwatch 2 wurde bisweilen noch nicht kommuniziert. Inoffiziell wird derzeit mit Ende 2020 bis Anfang 2021 gerechnet.

Quelle: IGN Nordic